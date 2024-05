Cobolli-Shevchenko oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Atp Ginevra 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Flaviose la vedrà contro Alexandernei quarti di finale dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della cittadina elvetica. Il giovane romano è reduce dalla straordinaria rimonta messa a segno contro l’americano Ben Shelton, numero quindici del ranking mondiale. Il russo naturalizzato kazako, invece, agli ottavi ha potuto usufruire del forfait per problemi fisici del finlandese Emil Ruusuvuori e, pertanto, si presenta del tutto riposato alla testa a testa con l’azzurro. Quest’ultimo si trova in un buon momento di forma e partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera a qualsiasi livello, conche dovrà cercare di allungare gli scambi contro un avversario molto propenso a chiudere il punto in pochi colpi. In palio per il vincitore c’è il biglietto per la semifinale contro uno tra l’argentino Sebastian Baez oppure il norvegese Casper Ruud, rispettivamente la quinta e la seconda testa di serie dell’evento svizzero.