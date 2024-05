Calendario Final Six ginnastica artistica 2024 | programma - orar - -v, streaming

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nel weekend del 25-26 maggio andrà in scena laSix Scudetto della Serie A di. Al PalaWanny di Firenze si assegneranno i tricolori del massimo campionato italiano a squadre, si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo toscano dove si esibiranno le stelle del panorama nazionale a due mesi esatti dalle Olimpaidi di Parigi. All’appuntamento si sono qualificate le migliori sei formazioni maschili e femminili, che sono state suddivise in due gironi da tre compagini ciascuna. Sabato 25 maggio andranno in scene le semii, le vincitrici dei raggruppamenti e la migliore seconda classifica accederanno allae di domenica 26 maggio, quando si disputerà l’atto conclusivo che decreterà i Campioni d’Italia. La Brixia Brescia difenderà il titolo femminile con Alice D’Amato, Elisa Iorio, Angela Andreoli, Giorgia Villa, Martina Maggio. In gara anche laCivitavecchia di Manila Esposito, l’’81 Trieste di Benedetta Gava ed Emma Puato, la Libertas Vercelli di Giulia Perotti, la Renato Serra di Cesena e laRiccione.

Festa grande per la Polisportiva Cava Ginnastica, in occasione della rassegna nazionale di coreografia Uisp, organizzato ormai da 34 edizioni, sin dal 1994. Il Villa Romiti ha accolto diverse squadre provenienti da tutta la Regione, divise nelle categorie Under 14 e Over 14. sport.quotidiano

