Attentato a Giovanni F?alcone | ora via gli incapaci

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dallo Speciale Panorama sulle stragi ae Borsellino del 2 agosto 1992 "E' finito tutto". Il volto scavato, la mano ossuta protesa come in una tragedia greca, gli occhi spenti dal dolore: di fronte al mattatoio di via D'Amelio, l'anziano consigliere istruttore Antonio Caponnetto ha pronunciato la sua sentenza. All'uomo che aveva messo in piedi il pool antimafia sono occorse tre parole per dire ciò che gli italiani pensano e lo Stato si ostina a negare. Tutto è finito. Tutto deve ricominciare da capo. Ammazzandoe Borsellino la mafia ha cancellato un patrimonio inestimabile di conoscenze e di capacità investigativa. Forse non ha vinto la guerra, ma ha stravinto una battaglia campale. Adesso arrivano leggi d'emergenza. Plotoni di mafiosi finiscono su isole deserte. Ma l'ondata di rigore non illuda: ci vorranno anni per ristabilire il dominio della legge nelle regioni dove lo Stato ha colpevolmente abdicato al proprio ruolo.