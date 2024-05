Anticipazioni Uomini e Donne oggi - 23 maggio 2024 | Trono Classico e Over

Leggi tutta la notizia su tpi

Uomini e Donne, giovedì 23 maggio è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, giovedì 23, alle ore 14,45 su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le anticipazioni della puntata di oggi. Penultimo appuntamento stagionale con il programma di Maria De Filippi. Domani infatti andrà in onda l'ultima puntata. Poi la pausa estiva. In questi ultimi due giorni di programmazione si assisterà non solo all'epilogo del trono di Daniele Paudice, ma anche a scelte all'interno del segmento senior della trasmissione. Oggi in particolare si tornerà molto probabilmente a parlare di Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares.