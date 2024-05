G7 - dall' 11 al 16 giugno scattano i divieti all' aeroporto a Brindisi Orari e date

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sono cinque le ordinanze emesse oggi dal Comune dinell'ambito di quelli che saranno idi transito e sosta nei giorni in cui si svolgeranno gli eventi legati al G7 in...

G7 a Brindisi, il prefetto: «Evitare la calendarizzazione di esami scolastici» - G7 a brindisi, il prefetto: «Evitare la calendarizzazione di esami scolastici» - La richiesta all'ufficio scolastico regionale a causa dei divieti alla circolazione previsti per la cena d'apertura del summit internazionale ... lagazzettadelmezzogiorno

Città blindata per la cena inaugurale del G7 prevista per il 13 giugno - Città blindata per la cena inaugurale del G7 prevista per il 13 giugno - Lunga la lista dei divieti, la maggior parte in vigore dalla mattina di mercoledì ... al vaglio la situazione dello spazio aereo tra Bari e brindisi. rainews

G7: il prefetto di Brindisi, “13 giugno non fare esami a scuola” - G7: il prefetto di brindisi, “13 giugno non fare esami a scuola” - In ragione di quelle che saranno le misure di sicurezza e i divieti per i cittadini in quei giorni, tanto a Fasano quanto a brindisi, il prefetto nella lettera ha sottoposto al dirigente scolastico ... trmtv