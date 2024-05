(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) – Sono statidai carabinieri idell'al 're dei paparazzi', Rino, avvenuta ieri intorno alle 14 all'Harry's bar di via Veneto a Roma. I militari stanno inoltre acquisendo le immagini registrate dalle telecamere per capire se abbiano ripreso il momento in cui l'attore Gerardha sferrato i pugni contro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Barillari, 10 giorni di prognosi per aggressione Depardieu: sentiti i testimoni - barillari, 10 giorni di prognosi per aggressione Depardieu: sentiti i testimoni - I militari stanno acquisendo le immagini registrate dalle telecamere per capire se abbiano ripreso il momento in cui l'attore ha sferrato i pugni contro il fotografo romano ... adnkronos

Barillari, 10 giorni di prognosi dopo aggressione Depardieu: sentiti i testimoni - barillari, 10 giorni di prognosi dopo aggressione Depardieu: sentiti i testimoni - (Adnkronos) - Sono stati sentiti dai carabinieri i testimoni dell'aggressione al 're dei paparazzi', Rino barillari, avvenuta ieri intorno alle 14 all'Harry's bar di via Veneto a Roma. I militari stan ... reggiotv

Gérard Depardieu e l'incidente con il fotografo: una nuova prospettiva - Gérard Depardieu e l'incidente con il fotografo: una nuova prospettiva - Gérard Depardieu, l'attore francese di fama mondiale, è recentemente finito sotto i riflettori per un incidente con un fotografo. In un'intervista rilasciata a Repubblica, Depardieu ha fornito la sua ... informazione