Ultime news Napoli - Gasperini torna a parlare del futuro | l’annuncio in conferenza

(Di martedì 21 maggio 2024) Gian Piero, al centro di rumors legati alla panchina del, parla anche delinin vista del la finale di Europa League. Quale tecnico si siederà sulla panchina del? Un interrogativo che tiene banco in casain maniera particolare, considerando che la prossima (contro il Lecce, in programma alle ore 18:00 allo stadio Maradona, ndr) sarà l’ultima partita di Francesco Calzona sulla panchina azzurra. Mancano infatti pochi giorni e poi il tecnico sarà libero di dedicarsi totalmente alla Slovacchia, compagine con cui sarà protagonista ai prossimi campionati Europei. La corsa per il suo successore è aperta: da Antonio Conte a Gian Piero, passando per Vincenzo Italiano e Stefano Pioli. Difficilmente si andrà questi ...

Ore febbrili per la Panchina del Napoli ma anche per Gian Piero Gasperini , che ora è il nome più chiacchierato per subentrare a Francesco Calzona. Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli ? I tifosi non fanno altro che chiederselo ormai da settimane e con il passare dei giorni e con l’avvicinarsi dell’ultimo anno di questa annata drammatica, si entra sempre più nel vivo. spazionapoli

Adriano Bacconi , allenatore e match analyst, ha parlato a Tele A. Nel corso di “Si gonfia la rete” ha voluto anche lui dire la sua sul prossimo allenatore del Napoli . Queste le sue parole: “Secondo me a Napoli verrà Gasperini per un po’ di motivi. Nell’ultima conferenza si è tradito per come ha parlato, in terza persona. Parlerebbe in prima persona se volesse restare. terzotemponapoli

De Maggio: “Natan farebbe grandi cose con Gasperini in panchina” - De Maggio: “Natan farebbe grandi cose con gasperini in panchina” - Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Con gasperini, per me, uno come Natan può fare grandi cose. Il Djimsiti di Benevento non è quello di oggi, ... tuttonapoli

Napoli, si restringe il casting allenatore. Uno è in pole - napoli, si restringe il casting allenatore. Uno è in pole - Rimane ancora in piedi la pista Gian Piero gasperini, che però vuole attendere la finale di domani in Europa League prima di decidere se lasciare o meno l'Atalanta per una nuova avventura. torinogranata

Gasperini: “È rimasto l’amaro in bocca per la finale contro la Juve, non è stata una prestazione solida” - gasperini: “È rimasto l’amaro in bocca per la finale contro la Juve, non è stata una prestazione solida” - Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della finale di Europa League, Gian Piero gasperini, tecnico dell'Atalanta è tornato sulla finale di Coppa Italia persa contro ... tuttojuve