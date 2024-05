Ue | Rassemblement National rompe con gli alleati tedeschi dell’AfD

(Di martedì 21 maggio 2024) Parigi, 21 mag. (Adnkronos) – Ilha riferito a Libération che non siederà più con il partito tedesconel gruppo Id al Parlamento Ue. Una decisione che fa seguito alle dichiarazioni del capolista di Alternative für Deutschland (AfD) alle elezioni europee, Maximilian Krah, il quale ha affermato che ?una SS non è automaticamente un criminale?. “Non siederemo più con loro nella prossima legislatura”, ha annunciato il direttore della campagna elettorale di Jordan Bardella, Alexandre Loubet. La decisione arriva dopo una serie di dichiarazioni volte a riabilitare le SS, rilasciate dal capolista AfD per le elezioni europee del 9 giugno, Maximilian Krah, al quotidiano italiano La Repubblica. L'articolo CalcioWeb.

