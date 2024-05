Ucraina | Kiev - ‘colpita nave russa a Sebastopoli’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 mag. (Adnkronos) – Lo stato maggiore delle forze armate diha confermato che lamissilisticaTsiklon è stata colpita in un attacco ucraino a Sebastopoli, in Crimea, il 19 maggio. Secondo quanto riferito, laè stata colpita durante lo stesso attacco che ha provocato la distruzione del dragamine russo Kovrovets.Il portavoce della MarinaDmytro Pletenchuk aveva dichiarato ieri a Radio Free Europe che esisteva la possibilità che lapotesse essere “andata persa”, ma era in grado di confermare la notizia. Pletenchuk aveva aggiunto che se la Tsiklon fosse effettivamente affondata, si sarebbe trattato della perdita dell?ultimamissilisticanel Mar Nero. L'articolo CalcioWeb.