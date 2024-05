Sisma Campi Flegrei - soccorsi in azione

(Di martedì 21 maggio 2024) 2.44 Continuano durante la notte le attività del Centro di coordinamentoriunito dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, al verificarsi dell'evento sismico più importante aiSono state attivate 8 squadre dei Vigili del fuoco e tre di Polizia locale a Pozzuoli, che hanno evidenziato le varie criticità, con lo sgombero come già detto di 35 famiglie che hanno trovato autonoma sistem.Il Comune di Pozzuoli ha indicato la struttura del Palatrincone dotata di brandine e servizi igienici per la prima cooglienza.

Napoli, 21 maggio 2024 – E’ stata di magnitudo 3.5 la prima scossa di Terremoto significativa avvertita stasera a Napoli alle 19.51 – con epicentro nella zona dei Campi Flegrei – e che ha dato il via a uno sciame di terremoti.Una successiva scossa ...

(Adnkronos) – Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei colpisce Pozzuoli e Bacoli. Paura nelle case, i cittadini si riversano in strada. In un supermercato di Pozzuoli, gli effetti del sisma: "Guardate che disastro… Lo abbiamo ...

(Adnkronos) – Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei colpisce Pozzuoli e Bacoli. Paura nelle case, i cittadini si riversano in strada. In un supermercato di Pozzuoli, gli effetti del sisma: "Guardate che disastro… Lo abbiamo ...

Campi Flegrei, continua attività Centro coordinamento soccorsi - campi flegrei, continua attività Centro coordinamento soccorsi - Continuano durante la notte le attività del Centro di coordinamento soccorsi riunito dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, al verificarsi dell'evento sismico più importante ai campi flegrei. (ANSA) ...

Campi Flegrei: segnalazioni a vigili fuoco per crepe e caduta cornicioni - campi flegrei: segnalazioni a vigili fuoco per crepe e caduta cornicioni - In seguito alla scossa di magnitudo 4.4 registrata questa sera nell'area dei campi flegrei, a Napoli, "sono pervenute alla sala ...

Campi Flegrei: Musumeci, in costante contatto con comitato operativo - campi flegrei: Musumeci, in costante contatto con comitato operativo - "Lo sciame sismico che nella serata di oggi è stato avvertito nell'area dei campi flegrei continua a suscitare comprensibile ...