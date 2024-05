Oggi l’addio a Spreafico anima di Desio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) Una persona che ha fatto della passione per la sua città il suo tratto distintivo, inequivocabile. In ambito politico, sociale, sportivo e culturale. Umbertoha rappresentato un punto di riferimento, a lungo, per. Domenica mattina è morto, a 84 anni, vinto dalla malattia che da parecchio lo stava fiaccando e lo aveva costretto a “ritirarsi” dalla vita pubblica. Lasciando un vuoto nei tantissimi desiani che lo conoscevano e apprezzavano per il suo carattere aperto e gioviale, sempre al servizio del prossimo e della città che amava.è stato impegnato in politica, fra Democrazia Cristiana prima e Partito Popolare dopo. È stato anche assessore, con diverse deleghe. Molto attivo in vari ambiti cittadini: quello della cronaca locale, come appassionato giornalista; quello dello sport nelle fila del Centro Sportivo ...