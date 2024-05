I residenti insorgono | Abbiamo paura a uscire

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024) "Santo Spirito è stata abbandonata, noianche addi casa. Quando ci va bene dobbiamo fare lo slalom tra pozze di vomito e di urina. Altre volte è capitato di essere minacciati. Non ci sentiamo più liberi di vivere il nostro quartiere". È lo sfogo di Silvia Pedoni, presidente del comitato Tutela San Frediano. La notizia dell’aggressione al 19enne e al 18enne è rimbalzata di chat in chat e ha sconvolto il rione. "Da mesidenunciato la situazione e nessuno ci ha ascoltati. Nessuno ha preso in considerazione le nostre richieste di aiuto" prosegue. Insieme a lei, ieri alla riunione che c’è stata in Basilica, c’era anche Donella, una novantenne che vive in piazza dal 1956. "Sabato un uomo era proprio vicino al portone di casa, stava compiendo atti osceni. Gli ho detto di spostarsi e lui mi ...