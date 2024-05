Firenze - l’Orchestra Fiorentina suona Michael Jackson

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024), 20 maggio 2024 - Il Re del Pop ci ha lasciati nel 2009, ma la sua musica continua ad aleggiare in radio, in rete e nel cuore di milioni di fan. “Symphonic Tribute to” è l’omaggio in versione sinfonica cheda Cameraporge all’indimenticato cantautore, ballerino e produttore discografico, martedì 21 maggio al teatro La Compagnia di. Pianista solista e concertatore Fernando Díaz, a cui si devono anche gli arrangiamenti orchestrali. Sarà l’occasione per ascoltare, in una veste inedita, successi come “Billie Jean”, “Thriller”, “The Way You Make Me Feel” e “Bad”. E ancora, “Man In The Mirror”, “I Want You Back”, “Heal The World”, “Earth Song” “Smooth Criminal” e altri brani dal ricchissimo repertorio di...