Deadpool & Wolverine stabilisce un record con le prevendite dei biglietti

Secondo un rumor rilanciato dal sito Comicbookmovie.com, Taylor Swift potrebbe avere un ruolo, ad ora non definito, in Deadpool & Wolverine, film che segna il ritorno di Hugh Jackman nei panni del mutante artigliato, terzo film con Deadpool protagonista, e debutto dello sboccato mercenario nel mondo MCU. Quella che vi riportiamo è una pura e semplice speculazione, originata dal noto insider Daniel Richtman: “Taylor Swift si è incontrata con Feige, stanno discutendo una partecipazione” Certamente, però, le voci sulla presenza della popstar nel film Marvel non sono nuove; già nel 2023, infatti, si parlava di Swift come possibile interprete di Dazzler, il mutante che trasforma le onde sonore in un raggio da scagliare contro i nemici.

