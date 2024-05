Aurora Ramazzotti e Sara Daniele - il look per il matrimonio con abiti colorati in tinta con gli occhiali

È da poco calato il sipario sulla notte più attesa e glamour dell’industria della moda. Anche quest’anno, i gradini che portano al museo più famoso di New York hanno visto susseguirsi star internazionali, creazioni spettacolari e abiti d’archivio. Ma non solo. Al Met Gala 2024 Demi Moore ha acceso i riflettori su una parure mai vista prima, sottolineando l’impareggiabile fascino di diamanti e pendenti preziosi. iodonna

Al Met Gala 2024 c’è spazio anche per i look vintage . Sul red carpet le star hanno rispolverato alcuni look d’archivio o aspiranti tali, esaltando la moda retrò. Il Met Gala ha risvegliato il glam delle star, rispettando chiaramente il tema scelto per questa edizione che punta a The Garden of Time, rifacendosi alla mostra Speeling Beauties: Reawakening Fashion. velvetmag

Awkwafina e Hari Nef sono soltanto alcune delle star che hanno partecipato al Met Gala 2024 indossando creazioni costum di H&M . Al Met Gala non si può mai sbagliare. Anche i look più eccentrici, persino ritenuti bizzarri trovano il proprio spazio. Un safe space, ma glam, dove le star possono dare libero sfogo alla propria fantasia. L’edizione 2024 si è svolta lunedì 6 maggio accogliendo sul proprio tappeto tantissimi brand, italiani e Anche svedesi come H&M . velvetmag

Rino Barillari, dal litigio con Frank Sinatra a Mickey Rourke: chi è il King dei paparazzi aggredito a Depardieu a via Veneto - Rino Barillari, dal litigio con Frank Sinatra a Mickey Rourke: chi è il King dei paparazzi aggredito a Depardieu a via Veneto - Per lui, Rino Barillari, la “guerra è guerra”. Sempre. Anche a quasi 80 anni suonati (ne ha 79). Lui è semplicemente "The king": il re ... ilmessaggero

Ragusa, giovedì 23 maggio, inaugurazione del Giardino dell’ex Scalo Merci - Ragusa, giovedì 23 maggio, inaugurazione del Giardino dell’ex Scalo Merci - Comincia a concretizzarsi il nuovo look dell’area dell’ex Scalo Merci interessata da lavori che hanno cambiato radicalmente l’aspetto della zona. Giovedì, 23 maggio alle 11, sarà inaugurata la parte d ... quotidianodiragusa

Festival di Cannes, Bella Hadid in abito trasparente sul tappeto rosso - Festival di Cannes, Bella Hadid in abito trasparente sul tappeto rosso - Bella Hadid brilla sul red carpet di lunedì sera del 77esimo Festival di Cannes. La supermodella statunitense ha sfoggiato un nude look con trasparenze che ... lapresse