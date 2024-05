Verstappen - Norri - la 24hr su iRacing e… Hamilton | Ecco Cosa ci resta del GP di Imola del 2024

first appeared on MoltoUomo.it.

(Di lunedì 20 maggio 2024) Chi si aspettava una Ferrari vincente dopo aver portato in pista la versione EVO della SF-24 è rimasto un po’ deluso. Non facciamo però ingannare dal terzo posto di LeClerc. La Ferrari è migliorata e di molto, manca ancora un pezzettino, quel portare in temperatura le gomme sul giro sche le avrebbe consentito ...

vince ancora il campione iridato in carica Max Verstappen , che si prende anche il GP del Made in Italy ed Emilia Romagna nello storico Autodromo Enzo e Dino Ferrari a Imola , davanti a Lando Norris e Charles Leclerc L'articolo Formula 1, Gp Imola : ...

Leclerc: “Gli altri che hanno fatto una gara più strana” - Leclerc: “Gli altri che hanno fatto una gara più strana” - Charles Leclerc discute l’importanza delle qualifiche, le strane strategie motore di Red Bull e McLaren dopo il GP di Imola. Terza posizione al via e terza posizione al traguardo per Charles Leclerc, ...

Imola dice ancora Red Bull. Ma McLaren e Ferrari sperano: la RB20 è più vicina - Imola dice ancora Red Bull. Ma McLaren e ferrari sperano: la RB20 è più vicina - Il GP dell'Emilia Romagna ha confermato i grandi progressi della macchina di Norris e Piastri, ma anche della SF-24. Le difficoltà nel finale di verstappen su gomma dura dicono che si apre una fase in ...

Come vedere dal vivo il Gran Premio dell’Emilia-Romagna - Come vedere dal vivo il Gran Premio dell’Emilia-Romagna - Home pageGli sportLo sport dalla A alla Zstava in piedi: 19 maggio 2024 alle 14:53da: Marcel SchwenkInsisteDivideLa Formula 1 fa tappa in Italia questo ...