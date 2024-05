(Di lunedì 20 maggio 2024) Il 18 maggio del 1944 finiva una delle battaglie più sanguinose della Seconda Guerra Mondiale, quella di. In occasione dell’80mo anniversario,diè volata inper ricordare i caduti di quello scontro. Ed è sui social che la Royal Family ha diffuso le immagini dell’evento. Foto che ritraggono la moglie del principe Edoardo, elegantissima, mentre pronunciava un discorso scritto da reai presenti riuniti nella località laziale. Il sovrano sta tornando pian piano ai suoi doveri ma, negli ultimi mesi, ha spesso delegato i vari membri della royal family a fare le sue veci. Probabilmente non sarebbe intervenuto alla commemorazione anche se fosse stato in salute. In ...

Non è sicuramente uno dei royal più in vista, anzi. Con il suo fare discreto, James , il figlio di Sofia di Edimburgo e del principe Edoardo , è sconosciuto ai più. Nulla toglie che sia potenzialmente un personaggio interessante della royal family. ...

Sofia di Edimburgo in Italia: la duchessa a Cassino al posto di re Carlo - sofia di edimburgo in Italia: la duchessa a Cassino al posto di re Carlo - In occasione dell’80mo anniversario, sofia di edimburgo è volata in Italia per ricordare i caduti di quello scontro. Ed è sui social che la Royal Family ha diffuso le immagini dell’evento. Foto che ...

Ottant’anni fa la battaglia di Montecassino, il messaggio di re Carlo: “Immensi sacrifici per la causa della libertà” - Ottant’anni fa la battaglia di Montecassino, il messaggio di re Carlo: “Immensi sacrifici per la causa della libertà” - Il sovrano britannico: “Diritti e libertà di cui godiamo oggi sono stati conquistati a caro prezzo e comportano grandi responsabilità” ...

Re Carlo, oggi un anno di regno fra lotta al cancro e senso del dovere - Re Carlo, oggi un anno di regno fra lotta al cancro e senso del dovere - (Adnkronos) – Oggi, 6 maggio, ricorre un anno dall'incoronazione di re Carlo. A mezzogiorno in punto (ora locale) in tutta Londra risuoneranno colpi di cannone: 41 colpi sparati dalla King's Troop Roy ...