Meloni al fianco di Abascal | I conservatori sono il motore del rinascimento dell’Europa

"I partiti di centrodestra sono partiti potenzialmente alleabili. Voglio provare, cosa non facile ma affascinante, a ri fare in Europa quello che fatto in Italia, alleare partiti compatibili tra loro in termini di visione pur con sfumature ...

Ue: Meloni, 'arranca, colpa Von der Leyen Colpa è di maggioranza che la sosteneva' - Ue: meloni, 'arranca, colpa Von der Leyen Colpa è di maggioranza che la sosteneva' - Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “Per la transizione verde, con la scusa della difesa dell'ambiente, abbiamo visto l'Ue che attaccava le nostre libertà. Ha preteso di dirci cosa mangiare, cosa guidare, se ...

Europee, Meloni: "Confronto tv con Schlein ha dato fastidio a qualcuno" - Europee, meloni: "Confronto tv con Schlein ha dato fastidio a qualcuno" - Per il mancato confronto con Elly Schlein su Rai1 "mi dispiace molto perché secondo me è un'occasione persa, molti mi hanno chiesto chi te lo fa fare Soprattuto se sei in vantaggio, secondo me il con ...

Meloni antidemocratica e collettivi non violenti: il mondo al contrario di Landini - meloni antidemocratica e collettivi non violenti: il mondo al contrario di Landini - Il numero uno della Cgil appoggia le proteste violente degli studenti: "Non hanno mai espresso violenza, ma solo punti di vista". Poi l'accusa alla premier: "Cerca di far saltare i poteri della Costit ...