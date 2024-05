Danilo a Forbes: 'Guardiola ha cambiato il calcio, Allegri il più intelligente. Futuro Juve e Brasile' - danilo a Forbes: 'Guardiola ha cambiato il calcio, Allegri il più intelligente. Futuro Juve e Brasile' - Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti.

Bologna-Juventus, le scelte di Thiago Motta e Montero - Bologna-juventus, le scelte di Thiago Motta e Montero - Sfida terzo posto al Dall'Ara tra Bologna e juventus, fresca della vittoria della Coppa Italia. Thiago Motta incrocia, nell'ultima in casa, quello che potrebbe essere il proprio futuro. Prima sulla pa ...

Bologna, tutti i nomi per il post Thiago Motta - Bologna, tutti i nomi per il post Thiago Motta - Visualizzazioni: 2 Visto l’addio sempre più probabile di Thiago Motta, il Bologna sonda diversi profili per capire quale sarà il futuro allenatore del club felsineo. Bologna, tutti i nomi per il post ...