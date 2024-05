Controlli a Centocelle e Villa Gordiani | Denunce e segnalazioni

(Di lunedì 20 maggio 2024) I Carabinieri della Stazione di Romacon il supporto di altre pattuglie della Compagnia di Roma Casilina, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane di periferia. Complessivamente, nel corso dell’attività di controllo, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero tre persone e segnalato amministrativamente due persone. Nel dettaglio, una cittadina spagnola di 27 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stata denunciata dai Carabinieri, per la violazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma. Subito dopo, una 18enne originaria della provincia di Milano, è stata denunciata dai Carabinieri, poiché, controllata ...

