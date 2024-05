Sos a Cannes - evacuata spiaggia libera

(Di domenica 19 maggio 2024) 18.35 Allarme in, Francia. Le forze di sicurezza evacuano il lido. Nel pieno di una domenica balneare, in cui sulla Croisette si mescolano gli accreditati del cinema e i bagnanti, decine di militari con mitra in braccio e mimetica sullaproprio accanto alla zona del Palais du Festival dove si svolge il festival. Si cerca qualcosa per cui è scattato l'allarme.

