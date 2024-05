Record di spettatori e incassi per gli Internazionali di Tennis a Roma

Edizione Record per gli Internazionali di tennis a Roma. Un successo l'appuntamento del Foro Italico , secondo l'assessore capitolino Onorato. Ma si sta ragionando sull'ampliamento dell'area del Foro Italico , ormai troppo piccolo per il crescente ...

Chiamatelo effetto Sinner. Malgrado il forfait del celeberrimo Tennista italiano, così come di tanti altri big del movimento, non si arresta l’entusiasmo al Foro Italico per gli Internazionali di Roma 2024 che, nella giornata di ieri, hanno segnato ...