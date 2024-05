Monopoli salvo - Virtus Francavilla Fontana retrocessa in serie D Calcio serie C girone C | playout

(Di domenica 19 maggio 2024) A metà secondo tempo laè passata in vantaggio ed al “Veneziani” il pubblico di casa ha avuto paura. Poi nel finale di gara ilha pareggiato per l’1-1 finale. Ilresta inC, lascende in D. L'articoloinD C: proviene da Noi Notizie..

La diretta scritta di Monopoli-Virtus Francavilla , match valevole per il ritorno dei playout del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . Nella sfida di andata le due squadre pugliesi hanno terminato la contesa sul punteggio di 1-1. L’esito del ...

Vanno in archivio gli ultimi due Playout della Serie C 2023 / 2024 , quelli del girone C, e ci sono gli ultimi due verdetti: Monopoli salvo e Virtus Francavilla in Serie D, il Potenza resta in Serie C e il Monterosi torna tra i dilettanti. Incredibile ...

Playout Serie C: Virtus Francavilla beffata, si salva il Monopoli. Monterosi di Silipo in D. Risultati finali e verdetti - Playout Serie C: virtus Francavilla beffata, si salva il monopoli. Monterosi di Silipo in D. Risultati finali e verdetti - Si sono appena concluse le ultime due gare dei playout di Serie C. La virtus Francavilla e il Monterosi Tuscia pareggiano 1 a 1, rispettivamente contro il monopoli e il Potenza, e retrocedono in Serie ...

Diretta/ Monopoli Virtus Francavilla (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Serie C, 19 maggio 2024) - Diretta/ monopoli virtus Francavilla (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Serie C, 19 maggio 2024) - La trasmissione della diretta monopoli virtus Francavilla sarà disponibile tramite la televisione satellitare, specificamente sui canali del pacchetto Calcio di Sky, con la partita che sarà trasmessa ...

Playout Serie C: Monopoli nei guai, Francavilla avanti di un gol. Reti bianche a Potenza. I risultati parziali - Playout Serie C: monopoli nei guai, Francavilla avanti di un gol. Reti bianche a Potenza. I risultati parziali - Si sono appena conclusi i primi tempi delle due gare di ritorno dei playout di Serie C, iniziate alle ore 20:30. Dopo l’1-1 dell’andata, la virtus Francavilla mette nei guai il monopoli: all’intervall ...