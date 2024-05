Prime pagine 18 maggio | Juve - #AllegriOut e #TristiIN Mila - spunta Scaloni Zhang sul fi -o, Oaktree pronta a prendersi l'Inter

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, La Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di ...

BUONGIORNO TUTTONAPOLI - Ecco le prime pagine dei quotidiani di oggi - BUONGIORNO TUTTONAPOLI - Ecco le prime pagine dei quotidiani di oggi - Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da 20 anni sulle vicende del calcio Napoli. Come di consueto, potete ...

EDICOLA - Napoli: prime pagine dei quotidiani - EDICOLA - Napoli: prime pagine dei quotidiani - NAPOLI - Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi locali e nazionali. "Napoli Magazine", nella propria rassegna stampa, vi propone un focus sui principali titoli legati al Napoli, ma non solo. Un ...

Prime pagine: "TristIN"; "Via Allegri" - prime pagine: "TristIN"; "Via Allegri" - I quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 18 maggio 2024, aprono con l'esonero di Massimiliano Allegri. La Juventus ha deciso di affidare la panchina a Paolo Montero per queste ultime due uscite ...