Omicidio Sacchi - 27 anni a Del Grosso

(Di giovedì 16 maggio 2024) 21.10 La Corte di Cassazione ha confermato e reso definitiva la condanna a 27di carcere per Valerio Delper l'di Luca, avvenuto a Roma il 24 ottobre del 2019, davanti a un pub nella zona Colli Albani. Per Anastasiya Kylemnyk, ex fidanzata di Luca, accusata di spaccio di droga e per gli altri due imputati, Paolo Pirino, complice di Del, e Marcello De Propris, che secondo l'accusa fornì l'arma del delitto all'assassino, le condanne sono state annullate e ci sarà un appello bis.

