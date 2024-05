Allegri-Vaciago - la Procura Figc apre l’inchiesta | la versione dell’allenatore e la controrisposta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2024) Situazione delicata per Massimilianodopo le sfuriate nel post-partita della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Ladellaha aperto un procedimento per le presunte minacce subite dal direttore di ‘Tuttosport’ Guidoda partedella Juventus Massimiliano, alla luce delle dichiarazioni rese da. Previste audizioni di entrambi i protagonisti e dei presenti all’episodio, saranno inoltre acquisiti filmati se disponibili per ricostruire i fatti. LaMassimiliano, con una dichiarazione diffusa dal suo avvocato, Paolo Rodella, all’ANSA, “nega integralmente” la ricostruzione dei fatti avvenuti nel tunnel dell’Olimpico col direttore ...