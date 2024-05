MARGHERITA PRINCIPI esce con ACQUA il 17 maggio

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 15 maggio 2024)ci porta con sé nel suo passato con il nuovo singolo “”, un racconto di una storia di abuso, di cui liberarsi attraverso la musica che è in grado di esorcizzare dolore e sofferenza. “” diil 17, nel suo nuovo singolo “” (Pulp Entertainment), fuori ovunque da venerdì 17, ci porta con sè nel suo passato trovando la forza di mettersi completamente a nudo. Non sempre scavare nel proprio passato è un’esperienza piacevole, in alcuni casi però, è necessario per riuscire a capire realmente chi siamo, individuando l’origine delle nostre paure e insicurezze. Solo in questo modo possiamo ...