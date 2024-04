Lecce - il presidente Sticchi Damiani | Manca poco ad un grande risultato

(Di martedì 30 aprile 2024) Ildel, Saverio, è intervenuto in conferenza stampa per parlare dei finanziamenti per i Giochi del Mediterraneo 2026, destinati ai lavori di restyling che vedranno protagonista il Via del Mare non senza un piccolo cenno al campionato fin qui disputato dalla sua squadra: “un pezzettino al raggiungimento di un altrostraordinario in un percorso eccellente”. Successivamente presenta il primo finanziamento per il restyling, di quasi 12 milioni di euro, di cuiormai solo l’ufficialità e fa una sorpresa ai suoi tifosi: “È in cottura un secondo decreto, con un secondo stanziamento di budget. Ci sarà un decreto ministeriale che metterà a disposizione un’altra importante somma, di circa 100 milioni di euro. Mai come oggi ...

