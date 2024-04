(Di giovedì 25 aprile 2024) Unacargosanzionata dagli Stati Uniti e implicata nei trasferimenti dialla Russia èin, secondo immagini satellitari ottenute da Reuters, che le pubblica sul suo sito, mentre crescono le preoccupazioni degli Stati Uniti per il sostegno di Pechino alla guerra diin Ucraina. Il think tank britannico Royal United Services Institute (Rusi) afferma che laAngara, che dall'agosto 2023 ha trasferito nei porti russi migliaia di container che si ritiene contengano munizioni, è ancorata in un cantiere navale cinese nella provincia orientale dello Zhejiang da febbraio. La presenza dellanel porto cinese, scrive ancora la Reuters, ...

La nave russa dei misteri. “ormeggiata in cina, trasporta armi nordcoreane per la guerra in Ucraina” - Lo rivelano foto satellitari pubblicate da Reuters. L’Angara, sottoposta a sanzioni da parte degli Stati Uniti, è ancorata da febbraio in un cantiere navale cinese ...

Continua a leggere>>

ormeggiata in cina una nave russa con armi nordcoreane per Mosca - Una nave cargo russa sanzionata dagli Stati Uniti e implicata nei trasferimenti di armi nordcoreane alla Russia è ormeggiata in cina, secondo immagini satellitari ottenute da Reuters, che le pubblica ...

Continua a leggere>>

Cosa ci fa quella nave russa sanzionata in un porto cinese - Una nave cargo russa sanzionata dagli Stati Uniti e presumibilmente coinvolta nel trasferimento di armamenti dalla Corea del Nord alla Russia è ormeggiata in cina. È quanto emerge da alcune immagini ...

Continua a leggere>>