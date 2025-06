Maturità 2025 | Borsellino e Pasolini alla prima prova di italiano tutte le tracce

Alle 8:30 di questa mattina, ha avuto inizio la sfida più attesa per oltre 524.000 studenti italiani: la prima prova di maturità 2025. Tra tracce su Borsellino e Pasolini, le emozioni sono palpabili mentre i giovani si confrontano con un compito comune a tutte le scuole. Pronti a scoprire le tracce e vivere insieme questa giornata cruciale?

Sono cominciati alle 8 e 30 di questa mattina gli esami di maturità 2025 per 524.415 studenti (511.349 candidati interni e 13.066 esterni). Quest'anno sono 13.900 le commissioni per un totale di 27.698 classi. Oggi, com'è noto, tocca alla prima prova scritta di italiano. Una prova comune a tutti gli indirizzi di studio. Le tracce son state messe a punto dal Ministero dell'Istruzione e del merito e sono appena state rese note ai maturandi. Maturità 2025: Borsellino e Pasolini alla prova di italiano, tutte le tracce (ANSA FOTO) – Notizie.com Sono in tutto sette le tracce, divise per tre tipologie: due analisi del testo, tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità.