Chivu in conferenza | Pari imbarazzante? Serve rispetto per il Monterrey ci è mancata una cosa Sul nuovo modulo…

Cristian Chivu, dopo la sfida contro il Monterrey nel Mondiale per Club, non ha nascosto le sue delusioni e le difficoltà incontrate. Con parole sincere e un tono deciso, l’allenatore dell’Inter ha sottolineato l’importanza del rispetto e della crescita, evidenziando come una mancata attenzione possa aver influenzato il risultato. Tra applausi e critiche, si apre un nuovo capitolo per i nerazzurri, che devono imparare dai propri errori e guardare avanti con determinazione.

Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, nella conferenza stampa dopo la partita contro il Monterrey nel Mondiale per Club. Intervenuto in conferenza stampa nel postpartita di Monterrey Inter, esordio nel Mondiale per Club per i nerazzurri, Cristian Chivu ha parlato così. RISULTATO – « Abbiamo fatto una buona gara, con intensità e il tentativo di essere aggressivi, di difendere in avanti ». COSA E’ MANCATO – « Sapevamo il gioco che poteva proporre l’avversario. Abbiamo cercato di togliere il gioco diretto, di bloccare le transizioni: potevamo fare meglio, ma abbiamo fatto una buona prova. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu in conferenza: «Pari imbarazzante? Serve rispetto per il Monterrey, ci è mancata una cosa. Sul nuovo modulo…»

In questa notizia si parla di: conferenza - chivu - monterrey - pari

Chivu, conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore dell’Inter: il giorno e l’ora - L’Inter annuncia con entusiasmo la presentazione ufficiale di Cristian Chivu come nuovo allenatore, segnando un nuovo capitolo per il club.

Pari col Monterrey alla prima sulla panchina dell’Inter, Chivu: “Buona prova, abbiamo creato ma è mancata un po’ di fame”; Chivu ha già cambiato l'Inter di Inzaghi: il debutto nel Mondiale per Club svela la drastica novità; Inter, Chivu: Buon primo tempo poi è mancata cattiveria sotto porta.

Chivu ha già cambiato l’Inter di Inzaghi: il debutto nel Mondiale per Club svela la drastica novità - Nel pareggio contro il Monterrey al debutto nel nuovo Mondiale per Club, l'Inter targata Chivu mostra subito un cambio di rotta rispetto all'era Inzaghi ... Secondo fanpage.it

L'Inter di Chivu non decolla: pari con il Monterrey all'esordio nel Mondiale per club - Nonostante le attese, l’Inter di Cristian Chivu non è riuscita a conquistare i tre punti nel debutto al Mondiale per club, fermandosi sul 1- Si legge su informazione.it