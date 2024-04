Il generale Vannacci sfida gli antifascisti | dov' è andato a festeggiare il 25 aprile

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Non sarà in nessuna piazza il 25, né tanto meno parteciperà ai riti per celebrare la Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. IlRobertoandrà "al mare con le mie figlie". Lo ha annunciato lui stesso presentando il suo secondo libro, “Il coraggio vince”, al centro feste Ca'Nova di Medicina tra Imola e Bologna. Qui la presenza del, racconta Silvia Bignami su Repubblica, è stata contestata al canto di Bella Ciao da Anpi e Pd, mentre una decina di contestatori indiganti lo aspettava fuori dal salone delle feste. Anche perché il capannone dove si è svolta la presentazione del libro è la casa del Pd locale. La destra, si legge su Repubblica, ha espugnato chiedendo la sala per un non meglio precisato “evento culturale”. I compagni ci sono cascati e poi si sono infuriati, ma era già troppo ...