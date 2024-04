Giro d’Italia 2024 - solo 41 italiani al via Numero in netto calo dal 2023

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) Annunciato ieri l’elenco dei partenti per il prossimoche scatterà il 4 maggio da Torino. Che il ciclismo tricolore sia innelle ultime stagioni resta sempre più una certezza, i risultati restano molto poco confortanti, sia per quanto riguarda le classiche, sia, ancor di più, nei Grandi Giri. Oltre a questo però, si aggiungono anche i numeri a dare maggiori conferme. Nel World Tour non ci sono squadre del Bel Paese (forse il problema maggiore) e, rispetto ai primi anni 2000, i corridorinel massimo circuito internazionale vanno sempre più a diminuire. Saranno quarantadue (potrebbe esserci qualche inserimento o qualche defezione dell’ultimo secondo) gliche prenderanno parte alla corsa di casa: la stella per la classifica generale sarà Antonio Tiberi, per le tappe ...