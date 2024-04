GialappaShow 24 aprile | Annalisa duetta con Annalaisa e i trailer di Maccio Capatonda

(Di giovedì 25 aprile 2024) Mercoledì 24è andata in onda la terza puntata della terza stagione di. Qui gli ospiti e il cast del programma. Tra i momenti più attesi, oltre alla fiction Sensualità a Corte (qui l’archivio di tutte le puntate della stagione 11) troviamo idi(Nascere passante e Vichinghi) e l’imitazione dida parte di Brenda Lodigiani, per l’occasione in duetto con la vera. Rivediamo tutti i video di ieri.: Vichinghi: Nascere Passante

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 00:00 FORTE e CHIARA Porta a Porta Show Talk Show Rai2 21:20 23:30 Delitti in Paradiso 1°Tv La Fisica ...

Mercoledì 17 aprile è andata in onda la seconda puntata della terza stagione di GialappaShow . Qui gli ospiti e il cast del programma. Tra i momenti più attesi, oltre alla fiction Sensualità a Corte (qui l’archivio di tutte le puntate della stagione ...

gialappashow, le pagelle: Michielin meglio se canta (voto 5), Annalisa si sdoppia (voto 8) - Tra i personaggi più ‘memati’ del gialappashow, inevitabile il ritorno del Fachiro Tandoori (Alessandro Betti). Stavolta, lo ritroviamo su un ring con il mago Forest a fare da arbitro. Il nostro deve ...corriere

gialappashow, pagelle: Francesca Michielin brilla, Annalisa duetta con Annalaisa - Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli. Un’altra serata di comicità e intelligente i ...libero

gialappashow, la puntata del 24 aprile: Francesca Michielin è la co-conduttrice - Mercoledì 24 aprile, su TV8, è in onda un nuovo appuntamento di gialappashow. Il programma, come di consueto, prende il via dalle ore 21:30 circa. L’appuntamento, il terzo dell’edizione 2024, è ...maridacaterini