Famosa ex concorrente de L’Isola pronta a tornare in gioco con una novità

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 25 aprile 2024) Un anno fa Alex Belli ha rivelato che sarebbe stato disposto adei Famosi, ma solo nelle vesti di guest star e non di naufrago. Proprio come il patrono della chimica artistica anche Edoardo e Guendalina Tavassi hanno rivelato che non replicherebbero mai l’esperienza da naufraghi, ma che farebbero volentieri il comeback in Honduras come ospiti per qualche giorno. C’è invece unaexche vorrebbe vestire nuovamente i panni di naufraga, ma con una. Francesca Cipriani a La Volta Buona ha confessato che vorrebbe andare in Honduras con il marito. Se guardi Miryea sull’elicottero e stai pensando a Francesca Cipriani sei dalla parte giusta della storia. #Isola pic.twitter.com/R5HP7ILnb3 — trashbiccis (@trashbiccis) March 18, 2021 Francesca Cipriani, la ...