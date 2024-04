Cina | Pechino - apre ZGC Forum 2024 con focus su tecnologie d’avanguardia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 aprile 2024), 25 apr – (Xinhua) – Il Zhongguancun(ZGC) ha preso il via oggi ae si concentrera’ su settori all’avanguardia, dall’intelligenza artificiale alle scienze della vita e ai nuovi materiali, durante la sessione di cinque giorni che si concludera’ lunedi’ prossimo. A tema “Innovare per un mondo migliore”, la conferenza annuale delcomprende cinque sezioni principali, tra cui incontri e scambi di tecnologia. Promuove lo scambio di idee brillanti in ambito 6G, blockchain e altre aree di frontiera in quasi 120 eventi. Durante questo periodo verra’ presentata una serie di importanti risultati scientifici e tecnologici. I concorsi in settori all’avanguardia hanno attirato oltre 3.100 iscrizioni da 75 Paesi e regioni, mentre la ...