25 aprile - cortei e i comizi in piazza vuoti di qualsiasi significato storic - ci hanno frantumato le scatole come la festa dei lavoratori

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 25 aprile 2024) Vorrei solo aggiungere una ovvia riflessione che, pur essendo scontata, viene snobbata. I nostri partigiani, animati da lodevoli intenti, non erano in numero sufficiente per scacciare il nazifascismo in un Paese che aveva conformisticamente seguito Mussolini in ogni sua iniziativa, per quanto idiota