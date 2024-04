Proteste nelle università - Piantedosi | Subito il ddl per proteggere gli agent - i fatti di Torino dimostrano che è urgente

Leggo sui principali e più venduti quotidiani nazionali che nei Campus universitari statunitensi sta letteralmente dilagando la protesta in difesa di Gaza e contro l'imperialismo di Israele. Ciò rivela come anche negli Stati Uniti d'America, il centro dell'impero, l'opinione pubblica si stia ... (ilgiornaleditalia)

Sta crescendo la tensione nei college americani a causa delle virulente proteste pro Palestina che si sono verificate in questi giorni. Stando a quanto riferito dall’Associated Press, la Columbia University ha cancellato le lezioni in presenza, mentre a Yale e alla New York University alcune ... (panorama)