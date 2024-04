Tiro con l’arco - World Cup Shanghai 2024 | Godano e Tonioli migliori azzurri dopo qualifiche compound

VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANA dell’Italia Voto della settimana per l’Italia: 7 Borsino della settimana (chi sale e chi scende) ? L. Braidot ( Mountain bike ) ? C. Pellacani (tuffi)? Nazionale femminile rugby ( ciclismo ) ? Gottardi-Menegatti (beach volley) Atleta della settimana (uomo). Francesco Fortunato (atletica): altro che coppia di scorta. Assieme alla compagna di staffetta ... (oasport)

I calciatori del Napoli non ci stanno: la minaccia di un ritiro punitivo da parte della società viene vista come un’ingiustizia dai senatori dello spogliatoio. Lo spogliatoio del Napoli è in subbuglio. Dopo la contestazione dei tifosi ad Empoli e la minaccia della società di mandare la squadra in ritiro punitivo, i senatori dello spogliatoio non ci stanno e fanno filtrare il loro malcontento. “Ma cosa serve il ritiro? Una punizione ... (napolipiu)