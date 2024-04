Napoli - prossimo allenatore | Pioli e Gasperini in pol - Conte passa nelle retrovie Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ilsta chiudendo in maniera disastrosa una stagione altrettanto disastrosa. Ora occorre pensare ad una rivoluzione e rifondazione per ilanno e, scriver il Corriere dello Sport, “De Laurentiis sa perfettamente cosa bisogna sistemare, dove intervenire, cosa è andato storto o proprio male: tipo il mercato”. Il secondo passo sarà la scelta del nuovo“il quarto in dodici mesi, lui spera l’ultimo per un bel po’ di tempo: il presidente pensa a un progetto pluriennale, solido, ambizioso esattamente quanto lui”. Stefanoe Gian Pierosono i due tecnici in pole position per allenare ilnella prossima stagione. Questo è quanto si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport: “La rosa dei candidati ideali è sempre la stessa, tutti molto ...