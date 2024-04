(Di lunedì 22 aprile 2024) Lentigione 31 LENTIGIONE: Rizzuto, Cortesi, Nava, Sabotic, Casucci (68’ Martini), Manzotti (94’Turri) Nappo, Roma, Sala (73’ Montipó), Nanni (77’ Bocchialini) Formato (87’ Macchioni). A disp. Zovi, Bocchialini, Grifa, Manco. All. Beretti.: Ricco, Santarpia (77’ D’Agostino), Monticone, Gemignani, Gori, Trovade, Stickler, Diana, Bigonzoni (77’ Oliverio), Sadek (73’ Moreo), Laverone (83’Sowe). A disp. Strada, Gargiulo, Limberti, Preci, Nocentini. All. Ridolfi. Arbitro: Aldi di Lanciano. Reti: 13’, 71’ e 86’ Formato, 46’ Santarpia. Si interrompe bruscamente la serie positiva dei biancazzurri, che incassano un pesante 3-1 in casa del Lentigione e sono di conseguenza costretti a dire definitivamente (e matematicamente)ai play off del girone D di serie D. Partono meglio i padroni di casa. Al 5’ ci prova Nanni con ...

Esulta il campo largo, per la verità più Schlein che Conte . Tace il centrodestra, sorpreso e un po’ intontito dal colpo, non si sa fino a che punto inatteso. L’unico a parlare è Antonio Tajani, con ...

Due settimane dopo lo splendido debutto in Formula 1 con la Ferrari, Oliver Bearman è tornato a correre nel campionato di Formula 2 e il risultato per lui non è stato quello che ci si aspettava ...

Brusco risveglio Prato, addio sogno playoff - La serie positiva dei biancazzurri si interrompe. Restano ancora due partite da onorare per chiudere al meglio questa stagione ...lanazione

Sciame sismico ai Campi Flegrei: tredici eventi, scossa principale 2.1 - E sempre da inizio anno il numero degli eventi sismici, nei Campi Flegrei, ha appena superato quota mille, benché si tratti in larga prevalenza di scosse di magnitudo poco significativa, solo in sei ...napoli.repubblica

Città "bloccata" per un furto nella notte - CASALE – Un Brusco risveglio stamattina in città per chi si era messo in macchina per dirigersi al lavoro. Si è trovato a fronteggiare lunghe code. Dietro a questi disagi ci sarebbe un furto messo a s ...informazione