Perugia - un pari con poche emozioni contro l’Arezz - finisce 1-1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Lungo il servizio di Plotnytskyi. 1-0 Ben Tara inizia bene anche il terzo set. 19:01 Perugia ha reagito immediatamente e ha dominato in lungo e in largo ... (oasport)

Una meravigliosa Monza si prende gara 2 e rimette la serie di Finale Scudetto in parità - Pubblico delle grandi occasioni anche questo pomeriggio con un sold-out registrato già da un paio di giorni. La formazione di Eccheli completa l’ennesima impresa di una stagione incredibile, rimonta ...mbnews

pari Torres: 2ª! Blitz Carrarese: 3ª! SPAL salva. Olbia in D, Fermana quasi - Sono terminate le gare della penultima giornata di Serie C con fischio d'inizio alle ore 16.30. In campo, per la contemporaneità, solo il Girone B. La Torres pareggia col ...tuttoc

Finale Scudetto: la MINT Vero Volley rialza la testa e batte Perugia in Gara - 2 - Torna in parità la Finale Scudetto tra Perugia e Monza: i lombardi hanno la meglio in Gara - 2 al quinto set.La cronaca di Gara - ...monza-news