Liegi-Bastogne-Liegi 2024 femminile - Brown beffa Longo Borghini

(Di domenica 21 aprile 2024)(Belgio), 21 aprile- Mentre a livello maschile c'era stato il monologo di Tadej Pogacar, scattato a 35 km dal traguardo, lasi decide in volata ed è un verdettordo per l'Italia: Elisascatta ma viene rimontata all'ultimo da Grace, dovendosi così accontentare del secondo gradino di un podio chiuso da Demi Vollering. La cronaca In realtà, allargando lo spettro all'intera giornata, la vittoria dell'australiana dell'FDJ Suez Futuroscope, che migliora così le piazze d'onore messe a referto nel 2020 e nel 2022, assume un'altra prospettiva alla luce della presenza nel drappello ...