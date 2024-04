Da Seriate al Cern di Ginevra per svelare i segreti delle particelle

(Di domenica 21 aprile 2024) LA STORIA. Gli studi in Fisica a Milano e Parigi, Stefano Manzoni a 35 anni è «Research Staff» nel progetto Atlas. «Studio le ragioni per cui l’Universo è come ci appare».

