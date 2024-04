Torino verso l’Europa - Juric fa chiarezza sul suo futuro | io non voglio…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 20 aprile 2024) “Io non voglio interrompere nulla, poi bisogna chiedere anche ad altri: io e il mio staff pensiamo solo a lavorare, siamo carichi per provare ad ottenere un obiettivo che sarebbe fantastico“. Sono le parole espresse da Ivan, allenatore del, nel corso della conferenza stampa della vigilia della gara contro il Frosinone. Ilsi trova attualmente al 9° posto, a quota 45 punti, in una situazione di classifica piuttosto interessante in ottica Europa, soprattutto se una fra Roma e Atalanta dovesse vincereLeague. “La squadra si è meritata il supporto dei tifosi, ora serve un gran finale di stagione – continua alla vigilia della gara interna contro il Frosinone, con altri 24mila spettatori attesi al Grande– e dovremo fare attenzione ai ciociari: hanno qualità e giovani ...