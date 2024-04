I due attori partoagonisti di Sei fratelli iO Donna li ha incontrati insieme

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 20 aprile 2024) Adriano Giannini si presenta per l’intervista con un occhio nero. Non faccio in tempo a scoprire che cosa gli sia successo perché, nel frattempo, arriva anche Riccardo Scamarcio. L’appuntamento è alle 13.30 ed entrambi spaccano il secondo, malgrado gli impegni in agenda. È inevitabile: appena si vedono, scoppiano a ridere. «Per chiarire subito: nessuno mi ha preso a pugni» spiega Giannini divertito. «È solo un trucco di scena». «Giusto, mica vogliamo fare un’intervista seria?» ribatte scherzando Scamarcio. “L’ombra ...