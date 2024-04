L' Iran - ' attacco fallit - droni abbattuti e nessuna vittima'

(Di venerdì 19 aprile 2024) "I micro veicoli aerei sono statisenza fare vittime o danni". Lo ha affermato il ministro degli Esteriiano, Hossein Amirabdollahian, parlando dell'contro Isfahan attribuito ad Israele. "I media filo israeliani hanno tentato di rendere una vittoria il loro fallimento ed esagerare la questione", ha detto Amirabdollahian agli inviati dell'Organizzazione per la Cooperazione islamica presso l'Onu a New York, come riportaInternational. Il capo della diplomazia di Teheran ha ribadito che l'è pronto a colpire decisamente Israele se adotterà misure contro la Repubblica islamica.

