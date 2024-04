Israele attacca l’Iran - nel video la difesa aerea di Teheran abbatte i droni vicino a Isfahan

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Undi Press Tv, network di notizie iraniano, mostra il momento in cui lairaniana ha abbattuto diversie mini quadricotteri. Successivamente i media di Stato iraniani hanno mandato in onda immagini ditranquilla. “Finchécontinuerà a negare l’attacco e a distogliere l’attenzione da questo e non si vedranno altri colpi, c’è spazio per entrambe le parti per andare giù nella scala dell’escalation”, ha dichiarato Sanam Vakil, direttore del programma Medioriente e Nord Africa di Chatham House. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.