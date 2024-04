Domani al via le finali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 aprile 2024) La competizione di calcio virtuale della Lega Pro, giocata su EaSports Fc24 e organizzata in collaborazione con WeArena Entertainment, si concluderà a Veronae domenica con le sfide ’al meglio delle 3’ in cui si affronteranno gli otto club (Cesena compreso) e i sedici giocatori qualificati. Sarà l’ultimo atto di una stagione che nel 2023/2024 ha coinvolto più di 1.000 giocatori regalando loro il sogno di competere con la maglia del proprio club di appartenenza Il progetto eSport di Lega Pro, che da tre anni procede in sinergia con WeArena, oltre al patrocinio della Figc, può vantare la collaborazione di numerosi partner. Appuntamento alle ore 15 dicon la live che potrà essere seguita sul canale YouTube della Lega Pro e sul canale Twitch ufficiale di WeArena. La conduzione dello show è affidata alla giornalista Laura Peloso. Caster, ...