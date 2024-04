Stile di vita | troupe coreana in visita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) ORVIETO La città piace alla televisione della Corea del sud. Unadi una rete sud, leader nel Paese dell’estremo oriente per l’intrattenimento e l’informazione generalista, ha fattoa Orvieto nei giorni scorsi per realizzare un servizio sulla “Cittaslow“ vista dal punto di vista del vivere sano, con particolare attenzione al consumo di cibo locale e salutare e allodidei cittadini. Una giornata splendida ha accolto il produttore e il coordinatore televisivo coreani che in un ristorante del centro hanno potuto apprezzare i prodotti e le ricette tradizionali orvietane, informarsi delle catene di approvvigionamento locale, tra le quali il mercato bisettimanale di piazza del Popolo, gustare i cibi locali salutistici e universalmente apprezzati. In seguito, dopo aver ...